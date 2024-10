En una conferencia de prensa ofrecida en diciembre del año pasado, el gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, hizo un mea culpa por la falta de liderazgo en la lucha contra la delincuencia y se comprometió a realizar un cambio en 2024. Sin embargo, a la luz de los hechos, es poca la diferencia en cuanto a la forma de enfrentar la ola criminal y, por ende, el espiral de violencia se mantiene en el tiempo.

Sangre y pólvora

En efecto, según las frías estadísticas, la región La Libertad sigue siendo una de las más violentas del país. En 2023, de enero a octubre, se registraron 283 asesinatos y en 2024, en el mismo periodo, se han perpetrado 239 homicidios. Resta un poco más de dos meses para acabar el año y la tendencia permite inferir que esta última cifra continuará elevándose.

A la fecha, el mes más sangriento es febrero, con 34 asesinatos. Le siguen enero (33), mayo (33), setiembre (28), agosto (26), marzo (25), junio (18) julio (18), abril (13) y en lo que va de octubre (11).

Emergencia

Ahora bien, a pesar de los estados de emergencia por inseguridad y sus respectivas ampliaciones decretados en Trujillo, Pataz y en Virú, estas provincias de la región La Libertad siguen encabezando las estadísticas de homicidios, tanto el año pasado como en este 2024.

De acuerdo con el consolidado de 2023, Trujillo registró 159 asesinatos; mientras que Virú, 59 y Pataz, 45. Las tresc erraron el año como las provincias más violentas de la región La Libertad.

Sin salida

Lamentablemente, esta cruda realidad se mantiene. Y es que en lo que va de 2024, Trujillo ya fue escenario de 102 homicidios; Virú, 40 y Pataz, 30. Le siguen Pacasmayo (23), Ascope (16), Chepén (9), Sánchez Carrión (6), Gran Chimú (4), Otuzco (4), Santiago de Chuco (2), Bolívar (2) y Julcán (1).

Saludo a la bandera

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, sostiene que los estados de emergencia decretados en su ámbito de operaciones, no dan resultados porque no están debidamente implementados y enfocados.

“Estamos casi un año en estado de emergencia y no hay resultados. No se han encontrado a las bandas criminales. En Pataz, lo único que han hecho es enviar policías para que defiendan la minera Poderosa, no al pueblo. El Estado está al servicio de las empresas privadas. El estado de emergencia es un saludo a la bandera”, enfatizó.

En tanto, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, ha sido claro en su posición respecto al tema de la ola delincuencial y ha planteado medidas drásticas como que el Perú se retire del Pacto de San José de Costa Rica y se apruebe la pena de muerte para sicarios, secuestradores y extorsionadores.

Toque de queda

Por su parte, el alcalde de El Porvenir, Juan Carranza, ha propuesto decretar el toque de queda en el estado de emergencia, ya que muchas actividades comerciales y de diversión se siguen celebrando como si no estuviéramos en estado de excepción.

Emergencias

En lo que va del año, el Ejecutivo ha emitido seis decretos supremos declarando la emergencia por inseguridad en la provincia de Trujillo, cuatro en Pataz y tres en Virú.