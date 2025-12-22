Desde el domingo 21, la canción “Navidad” de la trujillana Bianca ya se encuentra en todas las plataformas, como adelanto de su primer EP, que será lanzado en el 2026. La canción es como un obsequio para estas fechas, hecho por una joven artista que este año decidió mudarse a Lima para cumplir su sueño.

“Navidad” es el primer sencillo de la cantautora Bianca Casanova como solista y es el primer paso de este trabajo que ella ha asumido con seriedad en el mundo de la música.

“Es una canción hecha desde la soledad. De una melancolía que a muchos nos invade en estas fechas. O tal vez solo es el deseo de ser recordado y nostalgia de lo que en el año no fue”, comenta Bianca, sobre la canción.

Este sencillo narra la historia de una pérdida sentimental antes de Navidad, convirtiendo así la fecha en el peor recordatorio de su soledad. “A pesar de eso sueña con verlo llegar”.

Musicalmente hablando, “Navidad” es una canción de pop rock que tiene un inicio lento y dulce, para luego estallar con guitarras más intensas, pero también sentimentales, propias del llamado shoegaze. Sin embargo, lo que marca la pauta es la voz melodiosa y profundamente feeling de Bianca.

Bianca Casanova empezó su ruta por la música desde el 2023 en Trujillo, ciudad donde se destacó como una de las artistas emergentes más reconocidas en la escena musical local. Ha dado aquí shows memorables como el realizado en Teatro Municipal, Teatro Upao, Cine Chimú, Festival de la Música de la Alianza Francesa, Huaca de Cao.

En los últimos meses ha estado participando en escenarios limeños junto a bandas de la capital. Desde ahí está trabajando los detalles de su próximo EP.