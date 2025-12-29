En La Libertad, las organizaciones políticas presentaron un total de 34 solicitudes para la inscripción de candidatos al Senado de la República y 33 listas de postulantes a la Cámara de Diputados.

Así lo informó el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo, entidad que tiene competencia en las 12 provincias de la región para este proceso de recepción de solicitudes.

También se encargará de la calificación de listas y candidatos, fiscalización y procedimiento sancionador sobre declaración jurado de hojas de vida, y resolverá tachas y exclusiones.

El JEE indicó que las solicitudes se encuentran actualmente en la etapa de calificación por parte de sus especialistas.

En esta fase se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa electoral, tales como la presentación de listas completas, la realización de elecciones primarias, el respeto a los principios de paridad y alternancia, entre otros criterios legales vigentes.