La liberación de Armando Barros Cruz (27), alias “Cocinero”, presunto integrante de la organización criminal “Los Pulpos” que estaría vinculado a cinco secuestros, sigue generando polémica. La Corte Superior de Justicia de La Libertad negó presuntas irregularidades en el fallo que rechazó su prisión preventiva y aseguró que “los jueces no pueden suplir las deficiencias de los demás actores de justicia”, en referencia a malos procedimientos realizados durante la detención.

VER MÁS|

El caso

El 27 de febrero, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, indicó que a “Cocinero” se le implicaría en raptos perpetrados en Trujillo, Huamachuco y Cajamarca.

Detalló que tres ocurrieron el 2024: de Santos Sánchez Vera -asesinado por no “pagar completo” el rescate de 10 millones de dólares que se pedía-, de Emilio Julca Huamán y del pastor evangélico Oswaldo Alva Polo. Otros dos secuestros se dieron en febrero de este año: Yojan Jara Rondo y Javier Mercedes Chávez.

Pese a estas afirmaciones, a través de un comunicado, el Poder Judicial indicó que el Ministerio Público solo pidió que a “Cocinero” se le imponga nueve meses de prisión preventiva por tenencia ilegal de armas de fuego y material explosivo. La solicitud se hizo el 2 de marzo y, al día siguiente, la Unidad de Flagrancia de Trujillo declaró infundada la prisión y dictó comparecencia con restricciones.

También precisó que la prisión preventiva solicitada no se aceptó porque “se verificó contradicciones en las declaraciones por parte de los testigos, se cuestionó la inmediatez del registro domiciliario y existieron incongruencias en el acta de intervención policial y el acta de registro personal, que no guardaban relación con videos presentados ni se condicen entre sí”.

“Los jueces no pueden suplir las deficiencias de los demás actores de justicia ni emitir resoluciones basadas en suposiciones o por hechos distintos, sino únicamente en los elementos de convicción válidamente incorporados al proceso penal”, detalló.