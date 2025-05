El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Giancarlo Toribio Castro denunció ayer que es víctima de una serie de amenazas por cumplir con su labor de fiscalización como presidente de la comisión ordinaria de Transportes. “[...] Espero también que después de estas declaraciones no lleguen las amenazas a mi celular”, manifestó.

Según el concejal, cada vez que revela presuntas irregularidades en ese sector, a su teléfono móvil le lleguen imágenes de su vehículo, de su domicilio y de sus hijos.

“Disculpen las palabras, pero me dicen que no siga fastidiando porque me va a pasar lo mismo que al regidor de Chao [que fue asesinado en marzo de este año]. [...] No tengo miedo, pero tengo familia”, agregó.

El regidor de la MPT ha denunciado también la presencia de inspectores que intervienen vehículos y estos, misteriosamente, no llegan al depósito municipal. “Existen actos de corrupción donde algunos malos elementos están recibiendo dinero por algunas empresas de transportes que no quieren ser fiscalizadas”, señaló.