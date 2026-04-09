El partido político Renovación Popular realizó una caravana por las principales calles de Trujillo. La movilización estuvo encabezada por el candidato a senador con el número 1 Víctor León Álvarez y el postulante a diputado Diego Bazán Calderón, que también va con el 1.

VER MÁS| La Libertad elegirá a siete diputados y un senador este 12 de abril

Más de un centenar de vehículos recorrieron la ciudad en compañía de simpatizantes que ondeaban banderas celestes.

Durante el trayecto, Víctor León precisó que una de las principales propuestas de Renovación Popular es recuperar la seguridad y el progreso de todas las familias liberteñas.

La movilización también contó con la participación de las candidatas a diputadas Miriam Gayoso (N° 2) y Lourdes Helera (N° 4).

Cabe indicar que tanto Víctor León como Diego Bazán también cerraron sus campañas con un mitin, el pasado 6 de abril, en un local de Trujillo.