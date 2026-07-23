Un delincuente robó en la Escuela de Arte Dramático Virgilio Rodríguez Nache de Trujillo haciéndose pasar por estudiante de esa institución. El hecho delictivo quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que permitió identificar al facineroso, que ya es buscado por las autoridades.

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El hecho ocurrió el último miércoles, en su local situado en la quinta cuadra del jirón Independencia, en pleno Centro Histórico de Trujillo.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, el ladrón aprovechó la ausencia de los trabajadores para ingresar a Secretaría Académica, buscar en los escritorios y llevarse una laptop que contenía información importante de la escuela y los estudiantes.

David Calderón de los Ríos, director de la escuela, confirmó que luego de un trabajo minucioso lograron identificar al autor del robo. Se trataría de una persona cuyas iniciales serían H.G.Ch.R. Él, en las próximas horas, será denunciado por este ilícito.

“Yo sabía que si no lográbamos tener el nombre de la persona, el caso iba a caer porque no sabíamos a quién íbamos a denunciar. Ahora ya tenemos el nombre y ahora sí vamos a denunciar con nombre, para que así la Policía haga su trabajo, mande el caso a la Fiscalía y siga su proceso correspondiente”, indicó.

Agregó que revisaron sus registros y esta persona no es estudiante de la escuela. Él habría ingresado haciéndose pasar como estudiante. Incluso, cargaba una mochila para fingir que acudía a clases.

“A nosotros más nos duele el contenido, lo que tiene la laptop, en donde está prácticamente parte de la historia de nuestra escuela, están las fotografías, los videos de los mensajes, los flyers y los datos de los alumnos. Esto es lo que más nos preocupa, porque un alumno al matricularse deja su dirección, deja el nombre de sus papas, teléfono. Esos datos, en malas manos, lo pueden utilizar mal”, afirmó.