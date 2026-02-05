Agentes del Grupo 2 de la Sección de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo detuvieron a dos inescrupulosos que se hacían pasar por trabajadores de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) para ingresar a viviendas y robar dinero y objetos de valor.

Walter Isaac Quispe Sánchez (60), alias “Tatu”, y José Luis Vargas Valdeón (40), apodado “Pelado”, fueron atrapados en un hotel de la urbanización Palermo.

A ellos se les incautaron 8 mil soles en efectivo, materiales de construcción y un celular. Durante el interrogatorio confesaron que el dinero lo habían sustraido de una vivienda a donde ingresaron haciéndose pasar como empleados de Sedalib.

La Región Policial La Libertad informó que los detenidos integrarían la banda delictiva “Los Fuertes Trujillanos”. Ellos, junto a lo decomisado, fueron llevados a la Divincri para las investigaciones de ley.