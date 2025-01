De tres balazos en la cabeza fue asesinado un joven que se dedicaría a la minería cuando se encontraba por la avenida América Sur, en Trujillo.

La víctima, identificada como Ángelo Araujo de la Cruz, había estado minutos antes tomando cerveza junto a unos amigos en una discoteca que se sitúa en la urbanización Monserrate.

Los hechos

De acuerdo a versión de algunos testigos, indicaron que el hecho de sangre ocurrió a las 8:50 de la noche del jueves cuando Ángelo Araujo que se encontraba en local nocturno por el pasaje China, a la altura de la UPAO; sin embargo, salió a esperar a un amigo hasta la avenida América Sur. Luego, de darle el alcance conversaban y compraron anticuchos para cenar.

Cuando todo transcurría con normalidad, apareció un hombre que vestía una capucha, hizo el ademán de abrazar a Araujo de la Cruz y le disparó en la cabeza. Tras cometer este hecho de sangre, el sicario terminó corriendo por el pasaje China y huyó con dirección a Monserrate.

“Él estaba comiendo anticuchos, ha llegado (en referencia al criminal), lo abrazó y le disparó. A mí me correteo y me metí en una discoteca. Él es mi amigo, somos conocidos. Me dijo ven para tomar”, indicó el amigo en declaraciones a Cosmos Noticias.

Hasta la zona llegaron agentes de Criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, quienes encontraron tres casquillos de arma de fuego en el lugar. Además, verificarán las cámaras de videovigilancia para poder identificar al criminal y así poder atraparlo. Asimismo, un representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver y su internamiento en la morgue de Trujillo.

Cifras

En lo que va del año, son 14 homicidios en toda la región La Libertad. Ocho de ellos registrados en la provincia de Trujillo.