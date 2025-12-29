El crimen organizado sigue golpeando a la región La Libertad. Sicarios asesinaron a balazos a una persona cuando caminaba rumbo a su domicilio en la provincia de Pacasmayo.

Ataque mortal

Este nuevo hecho de sangre ocurrió la noche del domingo en el centro poblado Villa San Isidro del distrito de Guadalupe. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, la víctima fue atacada a tiros por delincuentes que luego de asesinarlo fugaron en una motocicleta.

Según los reportes, el joven, identificado como Palermo Pinedo Castañeda, retornaba a su vivienda cuando un sicario se le acercó caminando y le disparó a quemarropa tres tiros. Luego, el criminal, corrió hacia el vehículo menor en donde lo esperaba su compinche.

Vecinos intentaron socorrer al baleado, pero sus esfuerzos fueron inútiles porque Pinedo ya había fallecido.

Al lugar llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Pacasmayo, quienes acordonaron la zona y recopilaron testimonio que ayudarán en la identificación de los asesinos. También recabaron imágenes de cámaras de seguridad que captaron el recorrido por donde fugaron los homicidas.

Cifras en rojo

A dos días para cerrar el 2025, la violencia que azota a la región La Libertad ha dejado 271 muertos. La provincia de Trujillo, con 95 asesinatos, es la jurisdicción más sangrienta de este departamento. Le siguen en esta lista sangrienta las provincias de Pataz (49), Virú (42), Pacasmayo (21), Chepén (19), Ascope (19), Gran Chimú (9), Otuzco (7), Santiago de Chuco (5), Sánchez Carrión (3) y Julcán (2).

Hay que destacar que, hasta ahora, la única provincia que no ha registrado asesinatos este año es Bolívar.