Un sismo de magnitud 4.1 se registró la madrugada de este lunes 16 de febrero frente a la costa de la región La Libertad, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0086, el movimiento telúrico ocurrió a las 02:19:10 horas, con una profundidad de 16 kilómetros. El epicentro se localizó a 134 kilómetros al oeste de Trujillo, en la provincia del mismo nombre.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, y las autoridades continúan monitoreando la zona. El IGP recordó a la población la importancia de mantener la calma y contar con un plan de emergencia familiar ante este tipo de eventos.