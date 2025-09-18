El viceministro de Transportes, Imael Sutta, informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene en desarrollo 18 intervenciones en la región La Libertad, las mismas que alcanzan una inversión de 25 mil 403 millones de soles en beneficio de 10 millones de personas.

Asimismo, detalló que se están priorizando más de 800 millones de soles para una serie de intervenciones y proyectos de infraestructura vial, en favor de la provincia de Pataz.

Entre ellas destacan la elaboración el estudio definitivo de la carretera Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y el mantenimiento rutinario en la carretera Buldibuyo –Mamahuaje / Sihuas –Tayabamba / Miraflores –Huancaspata. Asimismo, siguen las gestiones para la construcción del Puente Pallar y recientemente se otorgó la buena pro para la ejecución del Corredor Vial Alimentador N° 19 de ProRegión 1.

Durante la segunda audiencia descentralizada de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, realizada en Trujillo, Sutta destacó que, entre 2023 y 2025, el MTC gestionó el financiamiento de 138 millones de soles para la implementación de 238 puentes modulares para Pataz y otras provincias liberteñas.

Obras

El viceministro detalló que, entre las principales obras a realizarse en La Libertad, figura el ferrocarril Barranca - Trujillo, que el próximo mes debe tener ya lanzado su estudio de preinversión. Además, destacó las intervenciones en el aeropuerto de Trujillo (con estudio definitivo en elaboración) y el terminal portuario multipropósito de Salaverry, que está en operaciones.

Asimismo, la elaboración del estudio definitivo del corredor troncal Norte-Sur y rutas alimentadoras en cinco distritos de Trujillo; los avances en diversos tramos de la Autopista del Sol en La Libertad; y el inicio de trabajos de emergencia en el borde costero de los balnearios Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco.