El abogado Jorge Villavicencio informó que ya no continuará representando legalmente a Maricsa Alfaro Cerna, investigada por el atropello que provocó la muerte del vigilante Juan Martínez Torres en Trujillo. Su decisión se conoció luego de que la víctima falleciera tras permanecer varios días internada y mientras el caso continúa en investigación fiscal.

A través de un comunicado, el letrado señaló que su participación en la defensa de Alfaro Cerna concluyó de manera oficial. Además, precisó que el proceso judicial seguirá bajo la representación de un nuevo equipo legal.

Villavicencio sostuvo que durante el tiempo que asumió la defensa actuó conforme a las normas establecidas dentro del proceso penal. En ese sentido, remarcó que su labor se desarrolló respetando los derechos de su patrocinada.

“Cumplo con informar que mi participación como defensa técnica de la señorita Maricsa Polet Alfaro Cerna ha culminado oficialmente”, indicó.

El abogado también manifestó sus condolencias a los familiares de Juan Martínez Torres. Asimismo, indicó que no volverá a pronunciarse públicamente sobre el proceso.

“Expreso mis condolencias a la familia del señor fallecido y, por prudencia profesional, no brindaré mayores declaraciones sobre el caso”, concluyó.

¿Qué pasó con el vigilante?

Juan Martínez Torres, de 54 años, falleció el viernes 8 de mayo luego de permanecer cinco días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo. El vigilante había sido atropellado el pasado 3 de mayo en la urbanización Las Palmas de El Golf.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes forman parte de las investigaciones que siguen las autoridades.

Tras el atropello, Maricsa Alfaro Cerna fue detenida por 48 horas en la Unidad de Flagrancia de Trujillo. Posteriormente recuperó su libertad mientras avanzaban las diligencias fiscales. El reciente deceso de la víctima podría cambiar su situación legal, luego de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad, solicitara cinco años y cuatro meses de prisión y la recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo.