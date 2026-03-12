La empresa de transportes Gran Chimú, que cubre la ruta El Porvenir-Trujillo, está a merced de las organizaciones criminales. Esta compañía, según confirmaron algunos de sus choferes, le paga cupos a tres redes delictivas y ahora, debido a la crisis económica que se vive, no ha podido cumplir con cancelar la extorsión a una de ellas, por lo que los conductores han empezado a ser víctimas de amenazas de muerte.

VER MÁS| La Libertad: Delincuentes exigen cupos a profesores para que los dejen llegar a colegios

Cupos

El 2025, delincuentes quemaron cuatro vehículos de esa compañía, exigiendo el pago de cupos. Luego de esto, y ante el temor de ser asesinados, los conductores decidieron someterse a las exigencias de tres organizaciones criminales: “Los Pepes” -que es una facción de “Los Pulpos”-, “La Nueva Jauría” –cuyo cabecilla es el delincuente conocido como Jhon Jairo- y “Los Talibanes” –que encabeza alias “Tony Montana”-.

Fue así que cada uno de los 150 afiliados a esa compañía acordó pagar S/ 3 diarios, es decir, S/ 1 para cada banda.

Sin embargo, ante la crisis económica y el alza en el precio de los combustibles, los hombres del volante no han podido cumplir con la extorsión y por ello la red criminal “Los Pepes” les envió un video, vía WhatsApp, exigiendo el pago.

“Este mensaje va para todos los choferes de los colectivos de la empresa Gran Chimú, tienen el transcurso de las horas para que se alineen con los pagos, caso contrario, si ustedes no hacen caso a las advertencias, voy a dejar el primer colectivero muerto”, dice la grabación.

Protesta

En Trujillo, son varias las empresas víctimas del hampa. Por ello, Vicente Liñán, presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull), dijo que su gremio acordó parar el 19 de marzo exigiendo seguridad. También protestarán pidiendo mejorar las pistas de la ciudad, que están “destruidas”.