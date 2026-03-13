La Policía detuvo a alias “Zurdo”, presunto integrante de la organización criminal “Los Pulpos” que estaría implicado en tres atentados que horrorizaron a Trujillo y lo pusieron en la “retina del país”: el ataque a la sede del Ministerio Público, al bus de la orquesta Armonía 10 y a la discoteca Dalí.

Investigaciones

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, confirmó la captura de Steven Fabián Minchola Rosario. “Este delincuente ha confesado, porque las pruebas así lo determinan, que es autor directo de la planificación y la conspiración para que se lleve a cabo el atentado a Dalí”, dijo el oficial.

El último 7 de marzo, criminales arrojaron una granada en esta discoteca, que dejó a 53 personas heridas, dos de ellas de gravedad.

El jefe policial también indicó que alias “Zurdo” participó en el ataque con explosivos en el Ministerio Público, el 20 de enero de 2025. Este acto criminal dejó dos heridos, un auto destruido y 20 inmuebles con daños.

Además, estaría implicado en el dinamitazo al bus de la orquesta Armonía 10, hecho criminal ocurrido el 19 de enero, cuando la agrupación tocaba en la discoteca Monasterio. “[También] es parte de otros atentados, y él nos ha proporcionado importante información, pero lo más importante es que sindica a los tres que hemos capturado (por el caso Dalí); los sindica directamente”, agregó el general Franco Moreno.

Steven Minchola fue atrapado luego de que se revisaran las imágenes de las cámaras de seguridad de un spa en donde delincuentes planearon el ataque a la discoteca. Con él, ya son cuatro los detenidos por este acto delictivo.

El jefe de la Región Policial La Libertad dijo que en total 10 personas habrían participado en el atentado. De ellos, seis siguen prófugos: cuatro están en el extranjero, uno de ellos “Jhonsson Pulpo”, y otros dos permanecerían en el país, entre ellos la mujer que arrojó la granada en el local.