La Policía Nacional confirmó que una mujer fue quien se encargó de ingresar y luego activar la granada de guerra en el interior de la discoteca Dalí, la madrugada del último sábado, que dejó 53 heridos. También reveló que los tres detenidos coordinaron el atentado con alias “Jhonsson Pulpo”, cabecilla de la banda “Los Pulpos”.

ACCIONAR

El general Franco Moreno Panta, jefe de Región Policial La Libertad, detalló que la fémina ya está plenamente identificada. Ella, antes del ataque al local nocturno, participó de una reunión de coordinación en un sauna de Trujillo. En ese lugar se detuvo a los alias “Ñato” (’Pato Verde’), “Ñaja” y “Nico”.

“Ella fue quien llevó la granada de guerra, acompañada del conocido como ‘Nico’. Tenían la misión de causar el caos y el pánico. Han ingresado (a la discoteca), se han encontrado al interior en una mesa. Han esperado el momento propicio, cerca de las 3:30 a.m., para llevar a cabo este atentado. Ella saca la espoleta en forma desalmada, sin mirar las consecuencias de lo que iba a ocurrir”, señaló Moreno Panta.

Asimismo, el oficial dijo que algunos asistentes al local nocturno sintieron cuando el proyectil explosivo rodó en medio de la pista del establecimiento de diversión. “Arroja la granada, testigos indican que rueda la granada, les cae por el talón y ven una detonación. Luego, ven a dos personas huyendo de la escena”, remarcó.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a la joven: “Te vamos a capturar. Tarde o temprano, pero te vamos a capturar”, dijo.

Moreno Panta mencionó que la orden de detonar el explosivo vino desde el extranjero. “Se encuentran las pruebas en los teléfonos incriminados y Jhonsson Cruz Torres sigue en su acto desesperado desde el extranjero, mandando a otros delincuentes, como ‘Crespo’, ‘Oscar’ y Andy Quispe Cruz. Utilizan a estos delincuentes para que lleven a cabo el atentado y ejercer una presión”, dijo.