Un total de 31 personas resultaron heridas luego que se registrada una fuerte explosión la madrugada del sábado al interior de la discoteca Dalí, situada en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia liberteña de Trujillo. El estallido generó pánico entre los asistentes y en la agrupación musical que en ese momento se encontraba en el escenario.

ASÍ SUCEDIÓ

El incidente ocurrió, aproximadamente a las 3:30 de la mañana, cuando se desarrollaba la presentación de la orquesta Amor Rebelde en el establecimiento. Por los videos captados de los asistentes y que circulan por redes sociales, se escucha un estruendo que alarmó a todos.

Producto de la fuerte explosión, varios de los asistentes, de acuerdo a las imágenes que circulan por redes sociales, se aprecia que están tendidos en el piso del centro de diversión.

Hasta el lugar llegaron efectivos del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional para quedar a cargo de las pesquisas. Además, ambulancias de la compañía de bomberos de Víctor Larco Herrera 224 y del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) para auxiliar a los lesionados.

De acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia (Coer) La Libertad, de los 31 personas afectadas, tres son menores de edad. Además, 15 de los pacientes fueron atendidos en el Hospital Belén de Trujillo y 16 en el Regional Docente.

“Se registró una detonación de un presunto artefacto explosivo en la Discoteca Dalí, ocasionando daños a la salud de las personas”, informó el Coer La Libertad.