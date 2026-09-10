Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Base Trujillo, al mando del capitán PNP Mauricio Aranibar Guerra, capturaron a alias “El abuelo abusador”, requerido por la justicia desde el 2023 por delitos de índole sexual en agravio de sus nietas políticas.

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El detenido fue identificado como Rafael Ulises López López (59), quien tenía dos requisitorias vigentes por actos contra el pudor y tocamientos de connotación sexual. Las víctimas tenían apenas 6 y 7 años.

Su ubicación y captura se produjo como resultado de labores de inteligencia desarrolladas por el personal de la DIVIAC en la ciudad de Trujillo.

“El abuelo abusador” fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.