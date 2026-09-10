Alias “El abuelo abusador” contaba con dos requisitorias vigentes por cometer presuntos actos contra el pudor en agravio de dos menores de edad.
Alias “El abuelo abusador” contaba con dos requisitorias vigentes por cometer presuntos actos contra el pudor en agravio de dos menores de edad.

Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Base , al mando del capitán PNP Mauricio Aranibar Guerra, capturaron a alias “El abuelo abusador”, requerido por la justicia desde el 2023 por delitos de índole sexual en agravio de sus nietas políticas.

El detenido fue identificado como Rafael Ulises López López (59), quien tenía dos requisitorias vigentes por actos contra el pudor y tocamientos de connotación sexual. Las víctimas tenían apenas 6 y 7 años.

Su ubicación y captura se produjo como resultado de labores de inteligencia desarrolladas por el personal de la DIVIAC en la ciudad de Trujillo.

“El abuelo abusador” fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

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