Cuatro personas resultaron heridas luego de un accidente de tránsito registrado en el centro poblado de Shirán, ubicado en el distrito de Poroto, provincia de Trujillo. El hecho ocurrió cuando un camión y un automóvil colisionaron en la carretera longitudinal que conecta diversos sectores de la región La Libertad con la sierra.

De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el siniestro ocurrió durante la noche del viernes. Como consecuencia del impacto, ambas unidades sufrieron daños de consideración y varios ocupantes quedaron atrapados en el interior de los vehículos.





Operativo de rescate

La magnitud de los daños obligó a la intervención de personal especializado para atender la emergencia. Integrantes de la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N.° 26 acudieron al lugar para liberar a las personas que permanecían atrapadas entre las estructuras deformadas de las unidades.

Tras culminar las labores de rescate, los heridos recibieron atención inicial en la zona. Posteriormente fueron evacuados hacia centros médicos para una evaluación más completa de sus lesiones.

Las personas afectadas fueron derivadas a las clínicas Fátima y San Pablo, ubicadas en la ciudad de Trujillo. El traslado estuvo a cargo de ambulancias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU).

Hasta el momento, las autoridades no han difundido la identidad de los pacientes. Tampoco se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones sufridas por cada uno de ellos.

El accidente generó congestión vehicular en este tramo de la carretera debido a la presencia de las unidades involucradas y al despliegue de los equipos de emergencia. La situación fue atendida por efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes realizaron labores de control para facilitar la circulación de los vehículos.

Mientras se restablecía el tránsito en la zona, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. El objetivo es determinar las circunstancias en las que se produjo esta nueva emergencia vial en la región La Libertad.