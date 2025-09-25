La Contraloría General de la República advirtió a la Municipalidad Distrital de Huanchaco que el contratista a cargo de la ejecución de una obra recreativa por S/ 470 mil en el centro poblado El Milagro reutilizó dos juegos metálicos desinstalados en lugar de reemplazarlos por nuevos, como correspondía durante la ejecución del proyecto.

La municipalidad distrital no conserva en su almacén, y tampoco tiene el registro de ingreso a dicha área, los dos juegos metálicos desinstalados (un trompo y un sube y baja) que, según lo reportado por el supervisor de la obra, fueron reutilizados por el contratista.

El plazo de ejecución de la obra venció el 6 de mayo; sin embargo, la Contraloría constató que al 4 de septiembre persistían trabajos inconclusos y otros sin terminar, pero que se encuentran cancelados al 100 % pese a que el avance físico acumulado es de 72,83 %, y que las observaciones del supervisor no han sido levantadas por el contratista, quien designó a un nuevo residente dos meses después de la renuncia del anterior.

La obra, además, presenta deficiencias en la calidad de la estructura y daños en diversos componentes. Así, por ejemplo, se evidenció deformaciones en la malla del cerco perimétrico, fisuras y daños en el sardinel de concreto y vereda, óxido en los juegos mecánicos de columpio y pasamano, deficiencias en los acabados del muro y sardineles, entre otros.

También se evidenciaron discrepancias entre lo ejecutado y lo estipulado en el expediente técnico de la obra destinada para el beneficio de los habitantes del Sector VII Los Libertadores, cuyo presupuesto supera los S/ 470 mil, y que las luminarias instaladas tanto en el campo deportivo como en la zona de juegos para niños no encienden.