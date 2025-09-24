El viernes 26 de setiembre será feriado no laborable en la provincia de Trujillo, con motivo del 73° Festival Internacional de la Primavera. El gobernador regional César Acuña Peralta suscribió el Decreto Regional N° 000004-2025-GRLL-GOB, para facilitar el acceso de la población y visitantes a los actos programados por el Club de Leones, organizador del evento.

El festival se ha constituido en un evento representativo de Trujillo, posicionándose en el ámbito nacional e internacional, generando, además, un importante flujo de visitantes nacionales y extranjeros.

El decreto precisa que los trabajadores que prestan servicios en las entidades públicas de la provincia de Trujillo, deben compensar después las horas dejadas de trabajar, conforme a lo establecido por el titular de la entidad pública correspondiente, en función a sus propias necesidades.

Sin perjuicio de lo establecido, los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad durante el día feriado.

En cuanto a las empresas del sector privado, se precisa que los trabajadores podrán acogerse a lo dispuesto en el decreto previo acuerdo con el empleador, estableciendo la forma cómo se hará efectiva la compensación de las horas dejadas de laborar, a falta de acuerdo, decidirá el empleador.

El Gran Corso Primaveral, una de las celebraciones más esperadas por los trujillanos y visitantes, se llevará a cabo el próximo domingo 28 de setiembre al mediodía.