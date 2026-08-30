Cuatro personas fueron halladas sin vida durante la madrugada de este domingo 30 de agosto en el interior de una camioneta estacionada en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas serían dos hombres y dos mujeres. Además, una quinta persona habría sido llevada por la fuerza por los responsables del ataque, situación que es materia de investigación.

Ataque ocurrió en la avenida Húsares de Junín

El violento hecho se registró aproximadamente durante la madrugada, cuando las víctimas se encontraban en una camioneta Ford estacionada en esta transitada zona de Trujillo.

Según versiones de testigos recogidas tras el ataque, varios sujetos habrían descendido de una camioneta blanca portando armas de fuego y con los rostros cubiertos con pasamontañas.

Los mismos testimonios señalan que los atacantes utilizaban chalecos y prendas similares a las empleadas por integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta versión todavía deberá ser corroborada por las investigaciones oficiales.





Atacantes habrían usado prendas similares a las de la PNP

Las primeras versiones incluso señalan que las prendas utilizadas por los sujetos tenían características similares a las de unidades especializadas de la Policía. Hasta el momento, no se ha confirmado que los responsables hayan pertenecido a alguna institución policial.

El uso de indumentaria similar a uniformes oficiales habría generado confusión entre las personas que presenciaron el ataque.

Las autoridades deberán determinar, mediante cámaras de seguridad, testimonios y otras diligencias, cómo se produjo el crimen y cuál fue la ruta seguida por los responsables.





Reportan siete casquillos de bala en la escena

América Noticias informó desde el lugar que se habrían encontrado al menos siete casquillos de bala como parte de las primeras diligencias realizadas en la escena.

La zona fue objeto de las pericias correspondientes para recoger evidencias que permitan establecer la dinámica del ataque e identificar a sus autores.

También deberá esclarecerse la identidad de las cuatro víctimas y la versión sobre una quinta persona que habría sido retirada por la fuerza de la camioneta.

Investigan presunto secuestro tras ataque en Trujillo

Una de las versiones preliminares difundidas desde la zona sostiene que la persona presuntamente secuestrada estaría vinculada a un empresario dedicado a actividades mineras. Este dato no cuenta todavía con confirmación oficial.

Las investigaciones deberán establecer si el ataque y el presunto secuestro estuvieron dirigidos específicamente contra alguno de los ocupantes del vehículo y cuál habría sido el móvil.

Hasta la publicación de esta información, se espera un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público que precise las identidades de las víctimas, las circunstancias del crimen y la situación de la persona presuntamente secuestrada.