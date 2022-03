El 28 de marzo se retomarán las clases de manera presencial, semipresencial y virtual en los colegios estatales del país, según la disposición del Ministerio de Educación. En la región La Libertad, la situación actual de todas las instituciones a 23 días del plazo establecido no son las óptimas.

Ayer, en la provincia de Trujillo, el gobierno regional articuló esfuerzos para realizar la limpieza de colegios y garantizar las condiciones de salubridad para los alumnos que, prácticamente, perdieron dos años de su fundamental educación.





Actualidad

El gerente regional de Educación, Óster Paredes, aseguró que, de momento, el 80% de las instituciones educativas ya están habilitadas para el reinicio de clases; sin embargo, refirió que urge acelerar en las próximas dos semanas el proceso de limpieza.

“Ahora ya estamos apuntando al 80% de instituciones con condiciones adecuadas, lo que falta es justamente este proceso de limpieza que estamos ejecutando. En el transcurso de estas dos semanas, con el liderazgo de los directores, lo vamos a lograr, de tal manera que para el 28 de marzo no tengamos ningún problema”, precisó.

El decano del Colegio de Profesores de La Libertad, Luis Ramírez Gálvez, aseguró que el 60% de la infraestructura educativa no está en las condiciones para el retorno presencial a clases. Asimismo, advirtió que no había presupuesto suficiente, lo cual ya es responsabilidad del Ministerio de Educación.

“Si es que el aforo es del 100%, lo que tenemos que ver es si la infraestructura escolar está acorde para recibir a los estudiantes, cosa que no es así. El 60 % de la infraestructura escolar en La Libertad está hecha un desastre”, manifestó.

Lo cierto es que los colegios estuvieron cerrados durante los últimos dos años y no se ejecutaron trabajos con anticipación al reinicio escolar. Es más, según el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruiz Díaz, el Gobierno Central no tenía un plan definido para el retorno a clases en las regiones del país.

Según el funcionario, para la región se designó un presupuesto de 24 millones de soles, insuficiente, aclaró, teniendo en cuenta la necesidad de intervenir en 2,624 escuelas estatales.

“Hay que decir esa verdad, que el Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación, no ha tenido un plan. Ha dicho el reinicio de clases, pero no ha dicho el cómo (...) Para la región La Libertad ha designado 24 millones, ahora si dividimos 24 millones entre 2,624 instituciones educativas, no alcanza”, afirmó.

Pero ya no hay marcha atrás. La disposición del Gobierno está dada y desde los gobiernos regionales tendrán que asegurar el reinicio escolar para el próximo 28 de marzo.





Acciones

El gerente regional de Educación, Oster Paredes, agregó que en 14 días tienen que trabajar arduamente para erradicar los desperdicios de las instituciones educativas de la región. Ahora, hay colegios que necesitaban ser intervenidos infraestructuralmente; sin embargo, la falta de presupuesto haría retrasar ese proceso de reconstrucción.

“Tenemos un presupuesto de aproximadamente 14 millones que se van a invertir y está en pleno proceso para aquellas instituciones que son pequeñas y en las que se invierten menos de 8 UIT. Ahí ya están pintando, pero para otras se necesita de un proceso de contratación y cuando se termine ese proceso se estará pintando”, añadió.