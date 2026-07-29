El conductor de una moto lineal y un joven mototaxista resultaron heridos tras chocar aparatosamente sus unidades en la avenida Industrial en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo.

Fueron los agentes del serenazgo de Huanchaco los que tras visualizar el accidente por las cámaras de seguridad de inmediato acudieron en auxilio de los lesionados.

Se solicitó la presencia de la ambulancia y paramédicos del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para poder estabilizarlos.

Ambos fueron evacuados al Hospital Regional de Trujillo. Las autoridades no revelaron las identidades de los heridos, pero se supo que se están recuperando.