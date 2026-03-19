Las organizaciones criminales siguen captando a menores de edad para perpetrar actos ilícitos. Un operativo en el distrito de Alto Trujillo permitió descubrir que la red delictiva “Los Diablos de Trujillo” utilizaría a un niño de 12 años y a un adolescente de 17 para cobrar cupos a víctimas de extorsión.

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Redada

Esta preocupante realidad fue descubierta durante un operativo realizado por agentes del Departamento de Investigación Criminal Este de la Policía.

Los detectives recibieron la denuncia de una ciudadana a quien delincuentes le exigían S/ 10 mil para no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Tras labores de inteligencia, los efectivos logaron ubicar el lugar desde donde se daban las amenazas, por lo que coordinaron la intervención con la Fiscalía de Familia y la Unidad de Flagrancia Delictiva.

La Región Policial La Libertad confirmó que los agentes lograron atrapar en Alto Trujillo a “dos menores de edad, de 17 y 12 años, utilizados por la organización para ejecutar actos ilícitos”. En el operativo también cayeron Merling Calderón Minchola (26), alias “Cholón”, y Eber Calderón Roque (51), apodado “Lagarto”.

“Durante la intervención se incautaron 85 municiones, dos cacerinas y cuatro celulares, evidenciando la peligrosidad del grupo”, detalló la PNP.

Alerta

En su momento, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, reveló que organizaciones criminales captaban a menores para que, a cambio de montos entre 50 y 100 soles, ataquen a inmuebles cuyos dueños son víctimas de extorsión. “Estos delincuentes se aprovechan que (los menores) están desatendidos y no tienen una orientación familiar. Por 50 o 100 soles, estos niños van y arrojan estas bombas causando caos y pánico en la ciudadanía. No tienen conciencia de lo que hacen”, dijo.