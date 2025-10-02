Un taxista reportó el mal actuar de algunos vecinos que arrojan sacos con desmonte dentro de los contenedores de basura que se instalan en diferentes puntos de la ciudad, informó ayer la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

En un video enviado al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT), se observa a dos hombres que bajan de un automóvil marrón, de placa T3S-641, y cargan un costal blanco con desmonte que luego arrojan dentro de un depósito para basura ubicado en la avenida América Oeste.

El dueño del vehículo usado fue identificado como Wilmer Vargas Julca y según la MPT, en las próximas horas se identificará a los infractores que arrojaron el desmonte para que sean multados de acuerdo con las ordenanzas municipales vigentes.

“Estos sujetos no solo malogran el conteiner para arrojar residuos sólidos, sino que también perjudican a la compactadora que recoge el material”, agregó la entidad edil.