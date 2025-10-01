Un poste con una sirena de gran volumen fue instalado en la Plazuela Raimondi de Trujillo, en la intersección de la avenida España con el jirón Salaverry, como parte del Sistema de Alerta Sísmica Peruana (SASPe). Este es un proyecto del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en colaboración con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y en convenio con la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

“La sirena sonará segundos antes de detectarse un sismo de magnitud 6.0 o mayor”, dijo el alcalde Mario Reyna Rodríguez, advirtiendo a la comunidad para ponerse a buen recaudo.

“El objetivo es ayudar a salvar vidas y reducir pérdidas materiales, permitiendo una respuesta oportuna de la población ante un evento sísmico”, agregó.

Convenio

La municipalidad se unió a Indeci y al IGP en esta iniciativa para alertar a la población a través del proyecto Sistema de Difusión y Comunicación de Mensajes de Alerta Temprana ante Sismos (SATS).

La alerta se comunicará a través de una sirena y de la red Sismate, que envía mensajes de texto a teléfonos celulares, proporcionando una anticipación de segundos para la evacuación o para adoptar acciones de protección.

El SASPe monitorea la actividad sísmica a través de sensores instalados a lo largo de la costa peruana para detectar movimientos, y a través de sirenas y mensajes de voz emitir alertas tempranas a la población sobre un posible sismo.

Este sistema de difusión y comunicación de mensajes de alerta temprana ante sismos, se instala en Trujillo en el marco del proyecto de inversión Nº 2454990, e incluye la construcción de un Puesto de Difusión (PDD), siendo parte de esto un poste metálico de 12 metros de altura, sistema VHF con antena, bocinas, luces estroboscópicas, antena satelital (Starlink), antena UHF, router outdoor y paneles solares.

Esto pasará a ser parte de la red nacional de alerta temprana y permitirán anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de desastre o de peligro inminente.