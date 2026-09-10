El alcalde de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, anunció que el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, inaugurará este sábado 12 de septiembre la Calzaferia 2026. El evento, que se desarrollará en las cuadras 12 y 13 de la avenida Pumacahua, iniciará desde las 3 de la tarde.

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El burgomaestre consideró que la presencia del ministro permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado y contribuirá al desarrollo de los aproximadamente 100 emprendedores y productores de calzado que participarán en esta importante feria.

Carranza, asimismo, dijo que fueron invitados los siete diputados de La Libertad, quienes tienen la responsabilidad de impulsar desde el Congreso de la República leyes y medidas en beneficio de las pequeñas y microempresas (pymes).

“Ellos necesitan reactivar su economía pese a la situación de las extorsiones que afecta a El Porvenir y a diferentes partes del país. Por ello, es importante trabajar de manera articulada para brindar respaldo a nuestros pequeños empresarios”, manifestó.

La Calzaferia 2026 se desarrollará del 12 al 27 de septiembre y buscará generar un importante movimiento comercial, con una proyección de ventas cercana a los 5 millones de soles, beneficiando directamente a los productores, comerciantes y familias vinculadas a esta actividad económica.

Asimismo, la Municipalidad Distrital de El Porvenir informó que la participación de los emprendedores será gratuita, como parte del respaldo que la comuna brindará al sector productivo del distrito.

“La Gerencia de Desarrollo Económico trabajará junto a los pequeños empresarios para enfrentar la situación económica que todavía afecta a nuestros productores de calzado”, señaló el alcalde.