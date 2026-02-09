El general Franco Moreno Panta, jefe de la región policial de La Libertad, reveló que los atentados contra Monasterio, Tabaco y Ron, Luxor, Tabaco Marino y ‘La Hacienda de Lobo’ son por extorsión a un mismo empresario. La organización criminal busca cobrar dinero “a cualquier costo y a cualquier medio”, según la autoridad policial.

El general de la Policía Nacional del Perú, Franco Moreno Panta, jefe de la región policial de La Libertad, reveló que cinco atentados con explosivos registrados en las últimas semanas en Trujillo estarían dirigidos contra negocios de un mismo propietario por extorsión de la banda criminal ‘Los Pulpos’.

La autoridad policial indicó que se trata de un conglomerado de empresas que pertenecen a un solo empresario, quien es víctima de una campaña sistemática de amenazas para obligarlo a pagar cupos.

“‘Los Pulpos’, ellos son los responsables de todos los atentados dinamiteros. Es por extorsión, netamente por extorsión. Tienen ellos una obsesión de cobrar un dinero a este empresario a cualquier costo y a cualquier medio. No es un atentado aislado, es para una misma persona, para un mismo extorsionado, para un mismo agraviado, para un mismo representante de un rubro. Es a una sola persona que le están haciendo el atentado”, declaró Moreno Panta ante la prensa.

Cinco locales vinculados al mismo dueño

La PNP identificó los siguientes establecimientos como parte de la misma cadena empresarial:

Discoteca Monasterio: Donde resultó afectado el bus de la agrupación musical Armonía 10 Licorería Tabaco y Ron: Dos sedes atacadas con explosivos Discoteca Luxor: Víctima de atentado con dinamita Discoteca Tabaco Marino: Atacada el domingo pasado sin estar en funcionamiento Local de eventos ‘La Hacienda de Lobo’: Último ataque registrado la madrugada del lunes

Sin embargo, la cadena de discotecas Tabaco Marino emitió un comunicado para rechazar la versión de la Policía sobre el vínculo empresarial. La empresa sostiene que solo comparte la administración con Tabaco y Ron

Pese a la aclaración, la PNP mantiene su hipótesis y continúa con las investigaciones.

Magnitud del último atentado

El ataque más reciente ocurrió en la madrugada del lunes en la avenida Santa, a cuatro cuadras del cuartel principal del Ejército de Trujillo. Las cámaras de seguridad captaron a dos delincuentes en moto: uno bajó del vehículo y lanzó el explosivo contra ‘La Hacienda de Globo’.

Al menos 25 viviendas resultaron afectadas, según el reporte de Defensa Civil. Peritos de la Policía Criminalística informaron que se habrían utilizado alrededor de 15 explosivos (cartuchos de dinamita) en el ataque.

Los vecinos de la zona relataron que en un primer momento creyeron que era un terremoto por la magnitud del impacto. Al salir de sus casas, encontraron vidrios rotos en la pista, lunas y paredes destruidas en múltiples inmuebles.

La Policía continúa las investigaciones en medio de la ola extorsiva que afecta a la ciudad de Trujillo.