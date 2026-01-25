La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos responsables del atentado con explosivos registrado la mañana de este sábado 24 de enero en una discoteca de la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad.

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 a. m., cuando una carga explosiva fue arrojada contra el establecimiento, lo que generó la inmediata activación de los protocolos de seguridad y un amplio despliegue policial en la zona.

Tras el atentado a la discoteca Luxor, la PNP ejecutó operativos de búsqueda e inteligencia. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, explicó a través de las redes sociales el sector que primero se intervino a una persona que se desplazaba en una motocicleta y, posteriormente, a un segundo individuo, quien habría entregado el material explosivo.

Ambos fueron detenidos en el distrito de Florencia de Mora y son investigados por su presunta participación en otros hechos similares registrados en la región.

El ministro del Interior destacó la labor articulada de las unidades de prevención, investigación, inteligencia y fuerzas tácticas, bajo el comando policial de La Libertad.

#Trujillo | El ministro Tiburcio destacó la rápida respuesta y efectividad con la que actuó la @PoliciaPeru tras atentado contra discoteca.

"Vamos a seguir actuando con firmeza por la tranquilidad de todos. Hoy hemos reforzado la operatividad policial con 150 efectivos Dinoes".

Asimismo, Vicente Tiburcio reafirmó que la Policía continuará respondiendo de manera inmediata y firme frente a estos actos violentos.

En el marco del estado de emergencia, el titular del sector informó que la región ha sido reforzada con 150 efectivos policiales especializados para intensificar la lucha contra la extorsión y el crimen organizado .

Además, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno, confirmó la incautación de un arma de fuego y municiones a uno de los detenidos, y aseguró que las acciones continuarán hasta capturar a los cabecillas de las bandas criminales que operan en Trujillo.