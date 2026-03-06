El presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, recibió a una delegación de vecinos del sector Nuevo Paraíso (Huanchaco), quienes vienen solicitando la reubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) debido a su actual cercanía con zonas habitadas.

VER MÁS|

Sánchez expresó su empatía con la situación de las familias, aunque recordó que la PTAR fue instalada hace más de 25 años en una zona que, en su momento, era aislada.

No obstante, señaló que el crecimiento urbano desmedido —promovido en gestiones municipales anteriores mediante la formalización de asentamientos en áreas colindantes— ha generado el escenario actual.

Hay que indicar que la distancia entre una PTAR y las viviendas es de 500 metros a la redonda, según normas.