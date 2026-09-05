El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, informó que más de 12 personas han sido detenidas por su presunta vinculación con el asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, ocurrido el último domingo en Trujillo. El oficial señaló que dos o tres de los intervenidos habrían disparado durante el ataque, mientras otros habrían cumplido funciones de apoyo.

Durante una entrevista en RPP, Revoredo indicó que los investigadores ya tienen ubicada la presunta guarida relacionada con el caso y que continúan determinando el papel de cada implicado. La Policía prevé informar los resultados de esta etapa cuando se cumplan 15 días desde las detenciones.

El jefe de la Dirincri explicó que algunos intervenidos habrían participado directamente en el ataque y otros desde distintos puntos.

“Hay partícipes directos: dos o tres [dispararon] en escena, otros colaboradores en otro lugar. Ya tenemos la caleta. Y en el día 15 vamos a informar. Dos o tres dispararon directo”, señaló.

La cifra de detenidos representa un aumento frente a los ocho reportados por la Policía el día anterior. De ese grupo, cinco habían sido informados el 31 de agosto y otros tres fueron intervenidos posteriormente, con vehículos y fotografías que formarían parte de las diligencias.

Investigan vehículo con placas clonadas

La Policía también investiga el vehículo que habría sido utilizado durante el crimen. La unidad circulaba con la placa EPF-176, pero las autoridades determinaron que dicha matrícula había sido clonada y que correspondía a otro vehículo policial inoperativo asignado en San Gabán, Juliaca.

Posteriormente, la unidad investigada fue identificada con la matrícula BNG-906. Sin embargo, el jefe de la Región Policial de La Libertad informó después que esta segunda placa también habría sido clonada.

Revoredo precisó que las circunstancias relacionadas con el vehículo continúan bajo investigación.

“En los 15 días, se va a establecer todo eso. Ya es materia de investigación. Estamos en el día 6. En el día 15, vamos a absolver todo eso”, respondió.