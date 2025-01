Durante la exposición de su plan de trabajo para el periodo 2025-2026, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, anunció que gestionará la pronta implementación de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, Crimen Organizado y en Delitos de Corrupción de Funcionarios, pues hay mucha incidencia delictiva en esos campos.

“Nosotros hacemos un diagnóstico de aquellos delitos que requieren una atención prioritaria y en lavado de activos, corrupción de funcionarios y crimen organizado son fiscales que necesitan mucho apoyo. Por eso hay planes en los que estamos insistiendo para que se creen estas fiscalías. Algunas ya tienen informes favorables del área de Implementación y Equipo Técnico de Lima, pero la traba siempre está en el presupuesto. Estamos impulsando y pidiendo partidas adicionales”, manifestó el magistrado.

Presupuesto

Guillermo Bringas también dijo estar a la espera de que pronto le transfieran el presupuesto para la Fiscalía de Ciberdelincuencia y para la Unidad de Flagrancia.

“¿Qué es lo que pasa? Se crean las plazas con resolución de Junta de Fiscales Supremos, acá se nombra a los fiscales, pero el presupuesto no es transferido a La Libertad y entonces se ha tenido que pagar con recursos propios y reajustando metas para poder cumplir”, señaló.

PUEDE LEER: Juramenta nueva fiscal provincial en Derechos Humanos e Interculturalidad en La Libertad

En el caso de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, comentó que aún no se han transferido los más de S/ 3 millones de presupuesto que se necesita para que los fiscales hagan su trabajo. “Ya me he reunido con el jefe de Presupuesto y Planificación. Esperamos que no pase de este mes”, agregó.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad también mencionó que se necesita que la fiscal de la Nación le otorgue facultades para que pueda designar fiscales provisionales con prontitud.