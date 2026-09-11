Los trabajos de apertura de la vía Periurbana registran un avance del 10%, informó la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad (GRTC), que mantiene maquinaria pesada desplegada en la zona para continuar con la habilitación del nuevo tramo vial.

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Actualmente se ejecutan labores de apertura y trazado de la vía, movimiento de tierras y nivelación del terreno, correspondientes a esta etapa de la intervención. Asimismo, el equipo técnico realiza el seguimiento de los trabajos para verificar su desarrollo de acuerdo con lo programado.

La vía Periurbana permitirá generar una nueva conexión entre La Esperanza, Alto Trujillo, Florencia de Mora, El Porvenir y Laredo, facilitando el desplazamiento entre estos sectores y brindando una ruta alternativa para el tránsito vehicular.

La gerenta regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, explicó que los trabajos se encuentran todavía en una etapa inicial y avanzarán progresivamente conforme se habilite el terreno.

“Tenemos un avance del 10% y la maquinaria se encuentra trabajando en la apertura, movimiento de tierras y nivelación. Estamos avanzando de manera progresiva porque necesitamos dejar las condiciones adecuadas para continuar habilitando esta nueva conexión vial”, señaló Urrelo Seijas.

Uno de los principales beneficios esperados se encuentra en la reducción de los tiempos de desplazamiento. Una vez culminados los trabajos, se proyecta reducir el tiempo de viaje de dos horas a 20 minutos, además facilitará el traslado de personas, transportistas y productos entre los distritos conectados.

La nueva ruta también busca contribuir a descongestionar las vías utilizadas actualmente y generar mejores condiciones para la circulación vehicular entre los sectores involucrados.

“Cuando la vía esté culminada tendremos una alternativa que permitirá conectar estos cinco distritos en menor tiempo. Esto no solo facilitará el desplazamiento de las familias, sino también el transporte de productos y el acceso hacia diferentes servicios”, agregó la gerenta.