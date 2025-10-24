El Poder Judicial sentenció a Carlos Escalante Gómez, funcionario de confianza del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina Regional de Administración desde el 9 de enero de 2024.

Sentencia contra funcionario

A poco de cumplir dos años en el cargo, Escalante presentó su renuncia tras ser condenado por el delito de malversación de fondos en agravio del Estado.

Los hechos se remontan al año 2017, cuando Escalante era director de la Oficina Ejecutiva de Administración de la Dirección Regional de Salud de Piura. En juicio oral, fue hallado culpable de desviar recursos del Programa Presupuestal de Artículo Nutricional, en complicidad con Wilder Yopla, director de Promoción de la Salud, y Elver Benites, director de Logística.

“Los fondos –por un monto de S/ 40,970– estaban destinados a combatir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, pero fueron utilizados indebidamente para el pago de planillas de movilidad”, señala la sentencia.

El juzgado impuso tres años de pena privativa de libertad suspendida y el pago solidario de S/ 55,970 de reparación civil, además de diversas reglas de conducta, como no ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial y presentarse mensualmente ante el juzgado para informar sobre sus actividades.

Asimismo, se determinó el pago de 365 días-multa, que equivale a S/ 24,533 en el caso de Wilder Yopla, S/ 15,208 en el de Carlos Escalante y S/ 16,729 en el de Elver Benites.

Minutos después de que el Ministerio Público difundiera la sentencia a través de su canal oficial, Escalante renunció a su cargo en el Gobierno Regional de Lambayeque.

“La decisión que comunico no ha sido sencilla. Durante este tiempo he tenido la oportunidad de compartir con un equipo humano valioso, comprometido con nuestra región”, expresó en su carta dirigida al gobernador Jorge Pérez Flores.