¿Robo sacrílego o por disputa? Es lo que la Policía Nacional investiga tras un delictivo accionar en una iglesia del distrito de Chongoyape, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Robo de sujetos en capilla

El hecho ocurrió ayer en horas de la mañana, cuando un grupo de personas realizó un forado en una pared de adobe para ingresar a la capilla “Señor Cautivo de Ayabaca”, ubicada en el centro poblado Juana Ríos, y sustraer todo lo que estaba a su alcance.

Según la información policial, los facinerosos hurtaron las imágenes del “Señor Cautivo de Ayabaca”, patrón del lugar; la “Virgen María”, “María Rosa Mística”, “Virgen de Guadalupe”, además de dos cuadros grandes, bancas, sillas, andas y la alcancía con el dinero de la reciente festividad.

Un representante de la Hermandad Señor Cautivo de Ayabaca relató que el hecho fue descubierto cerca de las 7 de la mañana, cuando un directivo acudió a limpiar la capilla y notó que la puerta estaba cerrada por dentro. Al ingresar, fue agredido por los delincuentes, quienes huían cargando los objetos robados.

Los vecinos acudieron en auxilio y lograron enfrentarse a los implicados, pero no hubo detenciones inmediatas, según denunció la hermandad.

El representante sostuvo que el robo podría estar vinculado a una disputa interna con Roxana Quiroz, miembro de la directiva, quien los habría denunciado por usurpación del templo. “No descartamos que los hampones hayan sido contratados para llevarse todo de manera cobarde y delincuencial”, declaró.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para ubicar las imágenes religiosas y objetos hurtados de la capilla con más de 30 años de creación.