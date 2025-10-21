Un operativo de autoridades en el distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, permitió la clausura de un local nocturno que operaba sin permisos y presentaba graves deficiencias de salubridad. Durante la diligencia, se constató la presencia de seis trabajadores y veinte trabajadoras sexuales, además de unas cuarenta personas en el interior.

El registro del establecimiento reveló colchones sucios y baños en pésimas condiciones, mientras que personal de Gestión Ambiental descartó contaminación sonora o ambiental. La falta de licencia y las condiciones del local motivaron su cierre inmediato.

Vecinos del sector Chacupe Alto exigieron que las autoridades fiscalicen de la misma forma a otros prostíbulos de la zona, para evitar la operación clandestina y garantizar la seguridad y salubridad del barrio.

La acción busca frenar la operación clandestina de locales que vulneran normas sanitarias y de seguridad, además de prevenir delitos relacionados con trata de personas, proxenetismo y explotación sexual.