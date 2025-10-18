En dos operativos distintos, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de cuatro presuntos delincuentes en las ciudades de Chiclayo y Ferreñafe, involucrados en un asalto armado y en un intento de estafa bajo la modalidad del “cuento de la Tinka”.

El primer hecho ocurrió la mañana del viernes, cuando agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme) sorprendieron a dos sujetos asaltando a una pareja en pleno centro de Chiclayo. Los presuntos responsables, identificados como Fernando Efraín Flores Castillo (25) y un adolescente de 16 años con iniciales A.L.A.Q., habrían despojado de sus teléfonos móviles a dos transeúntes.

Al notar la presencia policial, los atacantes huyeron en una mototaxi sin placa, lo que desató una persecución por las calles del cercado. Finalmente, fueron alcanzados, reducidos y detenidos por los efectivos. En el registro personal se les hallaron los celulares robados y la suma de S/352, pertenecientes a Isaías Torres Tayca (35) y Nelly Roxana Ortiz Montoya (32). Además, uno de ellos portaba una réplica de arma de fuego, utilizada para intimidar a las víctimas.

Ambos estarían vinculados a la banda criminal conocida como “Los Gatilleros de Villa Hermosa”, dedicada al robo al paso en la región. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia Delictiva para ser procesados de manera inmediata.

Caen estafadores con el cuento de la Tinka en Ferreñafe

Horas después, en un segundo operativo realizado en la provincia de Ferreñafe, agentes de la comisaría local detuvieron a Carlos Regulo Rodríguez Cevalerga (78), natural de Trujillo, y a Luis Ángel Castro Jiménez (77), natural de Piura. Ambos intentaban estafar a un joven con la modalidad conocida como el “cuento de la Tinka”.

Los sujetos le ofrecían un supuesto boleto ganador del juego de lotería, a cambio de dinero en efectivo. Durante la intervención, la Policía les incautó S/41, tres dólares y cinco mil bolívares venezolanos, los cuales hacían pasar como si fueran millones de soles.

La PNP investiga si ambos estarían involucrados en otros casos similares en la región Lambayeque.