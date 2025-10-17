Una mujer fue víctima de un asalto bajo la modalidad de falsos choferes de mototaxi, en un hecho ocurrido la noche del martes en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. Los delincuentes le robaron más de S/12,000, además de un celular, una tarjeta de débito y documentos personales.

El hecho se registró alrededor de las 9:00 p.m., cuando Mirsa Nataly Chafloque Núñez abordó una mototaxi en la intersección de la avenida Jorge Chávez con la calle La Unión, en el pueblo joven Micaela Bastidas, con destino al terminal Ormeño.

Sin embargo, durante el trayecto, el conductor desvió su ruta y la llevó hasta la intersección de las calles Loreto y Mariátegui, en la misma zona. Allí fue interceptada por otra mototaxi, de la cual descendió un sujeto que la insultó, la amenazó de muerte y la golpeó en la cabeza.

El agresor le arrebató su cartera, donde la víctima llevaba S/12.700, su teléfono celular, una tarjeta del Banco de Crédito del Perú (BCP) y documentos personales. Luego, el delincuente subió nuevamente al vehículo y huyó junto con el mototaxista que había fingido brindarle el servicio.

Fueron vecinos del sector quienes alertaron a la Policía y auxiliaron a la mujer. Posteriormente, la víctima fue trasladada a la División de Investigación Criminal (Divincri) para presentar la denuncia.

Investigación en curso

Según informaron fuentes policiales, en la zona hay pocas cámaras de seguridad, aunque se espera que alguna de ellas haya logrado captar imágenes que permitan identificar a los responsables. La PNP ya inició las diligencias para dar con el paradero de los delincuentes.