El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación presentado para vacar al alcalde distrital de José Leonardo Ortiz (JLO), Elber Requejo Sánchez. Con esta decisión, dada a conocer ayer por la tarde, el burgomaestre podrá continuar en el cargo, al haberse pronunciado la máxima instancia electoral del país.

¿Por qué pedían su vacancia?

En abril de este año, el Concejo Distrital de José Leonardo Ortiz recibió una solicitud de vacancia contra Elber Requejo, tras acusaciones por presunto nepotismo. La denuncia señalaba que la autoridad habría permitido la contratación de la esposa de su sobrino, quien fue designada como promotora del programa Vaso de Leche durante el año 2023, en el área de Programas Sociales.

La ciudadana en cuestión, Nilda Benavides Cabrejos, anteriormente se había desempeñado como subgerente de Participación Vecinal y Programas Sociales. La contratación, según los denunciantes, habría representado una infracción a la Ley Orgánica de Municipalidades.

¿Qué resolvió el Concejo y el JNE?

El caso fue debatido en una sesión extraordinaria del Concejo, donde la mayoría de regidores rechazó el pedido de vacancia, argumentando falta de pruebas. Sin embargo, el denunciante apeló la decisión y el caso llegó hasta el Jurado Nacional de Elecciones.

Durante la audiencia realizada esta semana ante el JNE, la defensa legal del alcalde, liderada por el abogado Michell Samaniego Monzón, sostuvo que no existían pruebas de que Elber Requejo hubiera intervenido directamente en la contratación. Además, explicó que la trabajadora fue contratada bajo el régimen de locación de servicios y que el impedimento legal por parentesco solo aplica hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, mientras que Benavides mantiene un vínculo de tercer grado, lo cual no constituye causal de vacancia.

Con esta resolución, el JNE ratificó la continuidad del mandato de Elber Requejo al frente de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz.