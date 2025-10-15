El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la vacancia del alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, luego de analizar las irregularidades detectadas durante su gestión.

La decisión se tomó tras la revisión del expediente JNE-2025000462, presentado por la ciudadana Carmen Cuadra, en una audiencia realizada el martes 14 de octubre.

Velasco, militante de Alianza para el Progreso (APP), fue acusado de haber cedido un local municipal a un empresario amigo, Edgardo Merino, para el funcionamiento de una academia de natación. Los pagos de los vecinos por el uso del espacio se realizaban a través de la cuenta personal de Merino y mediante el aplicativo Yape.

Aunque el empresario devolvió el dinero y la gestión del entonces alcalde sostuvo que la presunta irregularidad no llegó a concretarse, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por el presunto delito de peculado contra Velasco.

Tras la vacancia, el teniente alcalde Richard Cortez, también integrante de APP, quedará a cargo de la Municipalidad de Chorrillos.