El presidente José Jerí anunció este martes que el Ministerio del Interior trabaja en un plan de emergencia táctico para reforzar la seguridad de los artistas y trabajadores del sector musical, tras los recientes casos de violencia que han conmocionado al país.

“Entiendo perfectamente la preocupación, que es una preocupación compartida a raíz de lo que pasó con Agua Marina. Sobre ello, el actual ministro del Interior está preparando planteamientos con el equipo de seguridad”, afirmó el mandatario durante una reunión con la Sociedad Nacional de Intérpretes (Soniem) en Palacio de Gobierno.

Jerí explicó que el plan se presentará en los próximos días y será implementado con “sentido de urgencia”, priorizando la protección de los intérpretes y trabajadores del arte frente al aumento de la criminalidad.

“En el transcurso de los días se hará el planteamiento de emergencia táctico, con sentido de urgencia, para ir atendiendo el problema principal que se tiene hoy”, señaló.

Compromiso con la industria musical

El jefe de Estado reafirmó el compromiso del Ejecutivo de atender de manera sectorial los planteamientos formulados por los artistas, reconociendo la importancia de fortalecer la industria musical peruana.

“Desde el primer encuentro técnico con los sectores pertinentes podemos proyectar, ver qué se puede hacer y sentar las bases hacia adelante, como gobierno de transición que somos”, subrayó Jerí, quien además pidió articular esfuerzos entre el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil para impulsar soluciones sostenibles.

Asimismo, aseguró que la seguridad será la primera prioridad, seguida por medidas orientadas al desarrollo del sector musical y la mejora de sus condiciones laborales y creativas.

“En momentos complicados, como ahora, hay intereses que quieren sembrar desunión. De mi lado no lo va a haber. No voy a caer en el juego que algunos quisieran”, concluyó el presidente.

Propuestas de los intérpretes

Durante el encuentro, los representantes de Soniem plantearon diversas medidas ante la inseguridad, entre ellas:

La creación de un fondo económico de compensación para los familiares de artistas víctimas de ataques criminales.

para los familiares de artistas víctimas de ataques criminales. La revisión de normas sobre derechos de autor y uso de Inteligencia Artificial en la creación musical.

en la creación musical. Mayor protección para adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

en situación de vulnerabilidad. Un impulso a la difusión cultural en todo el país.

La presidenta de Soniem, Julie Freundt López, agradeció la disposición del Gobierno a dialogar:

“No hay nada mejor que trabajar de forma unida. Agradecemos la rápida respuesta para atender al sector artístico frente a las diversas demandas que tenemos”.

En la reunión también participaron Maritza Rojas Portal, directora general de Soniem; José Meza Muñoz, vocal del comité de vigilancia del gremio; y la cantante María Jesús Rodríguez Núñez, entre otros artistas.