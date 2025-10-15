El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, criticó los recientes estados de emergencia implementados contra la delincuencia, al señalar que dichas medidas no han conseguido disminuir los índices delictivos.

Tiburcio Orbezo consideró que el estado de emergencia representa “más de lo mismo”; sin embargo, precisó que, de presentarse la propuesta por parte del presidente José Jerí, esta será evaluada en el Consejo de Ministros que encabeza el premier Ernesto Álvarez.

“Pero a mí, personalmente, el estado de emergencia para los ciudadanos hoy, ¿qué representa? Más de lo mismo. Entonces, hay que analizarlo bien, porque nuestros mensajes tienen que ser, como se dice, potentes hacia el ciudadano. Entonces no queremos hacer más de lo mismo de lo que se ha venido haciendo en estos últimos años”, declaró a RPP.

No obstante, el titular del Mininter dejó abierta la posibilidad de decretar un toque de queda en caso la situación de seguridad se agrave. “Podría darse, ¿por qué no?”, sostuvo.

Consultado sobre el plazo en el que podrían verse los resultados de su gestión, Tiburcio dijo: “No quiero poner fechas porque, como hombre inteligencia, nunca nos hemos puesto fechas”.

“Siempre hemos trabajado en forma paciente, haciendo, viendo las cosas y ustedes van a ser testigos de los resultados que van a venir consecuentemente. Porque este es un trabajo sostenido”, añadió.

Asimismo, el ministro evitó precisar un plazo para la captura del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; sin embargo, aseguró que ya se han emitido las directivas correspondientes a la Policía Nacional.

“Todos tienen que ponerse de acuerdo con ley, a la disposición del Poder Judicial. Algunos no lo hacen, pero es trabajo de la policía”, expresó.