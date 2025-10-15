Tras una audiencia realizada este miércoles, el Poder Judicial desestimó uno de los dos requerimientos de impedimento de salida del país solicitados por el Ministerio Público contra la expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada por incapacidad moral permanente por el Congreso.

La sesión se inició de manera presencial alrededor de las 9:30 a. m., con la participación de representantes del Ministerio Público. En representación de Boluarte, asistió su abogado, Juan Carlos Portugal, quien comunicó que su patrocinada no acudiría a la diligencia.

El 10 de octubre, horas después de que el Congreso aprobara la remoción de Dina Boluarte del cargo y oficializara la toma de mando de José Jerí, el Ministerio Público presentó dos pedidos de medidas restrictivas contra la exmandataria.

El primero fue presentado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que solicitó un impedimento de salida del país por 36 meses.