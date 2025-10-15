El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que solicitará facultades al Congreso para emprender una reforma integral en la Policía Nacional, con el propósito de retirar de inmediato a los agentes que actúen al margen de la ley.

Tiburcio Orbezo hizo esta declaración luego de ser consultado sobre la reciente detención de siete civiles y nueve agentes policiales implicados en la presunta organización criminal Los Piratas, dedicada a actividades como el sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas y el robo agravado.

“A esos malos policías tenemos que ponerlos en el lugar que se merecen, ya no hay espacio para policías corruptos en la institución”, manifestó a RPP.

El titular del Mininter afirmó que el régimen disciplinario vigente en la Policía Nacional es “blando” y protege a los efectivos implicados en irregularidades. En ese sentido, sostuvo que una reforma integral es indispensable para separar con celeridad a los malos elementos de la institución.

“Un reforma íntegra inmediata, voy a pedir facultades al Legislativo, a través del Gobierno, para que se cambie ese régimen disciplinario de la Policía Nacional. Aquí tenemos que actuar inmediatamente, policía que está al margen de la ley, policía que es expulsado…”, sostuvo.

En ese sentido, Tiburcio indicó que se revisarán diversos niveles dentro de la estructura policial, enfatizando que “hay policías que tienen que irse”.

“He estado fuera tres años y cuatro meses, y ver a mi institución que día a día es golpeada por estos malos policías, me ha permitido decirle al presidente que asumo este cargo con un reto de lucha contra la corrupción”, expresó.