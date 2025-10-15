El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, informó ayer que el organismo que dirige apelará el fallo judicial que ordena reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. “No puedo adelantar opinión. Tratándose de una medida cautelar, cualquier apelación va a ser concedida sin efecto suspensivo”, comentó desde los pasillos del Congreso.

En ese contexto, afirmó que “se va a tener que cumplir con la disposición judicial”, es decir, la JNJ acatará el fallo del juez Juan Fidel Torres Tasso.

En otro momento, reiteró la validez de la resolución que suspendió a Espinoza Valenzuela de forma preventiva en el marco de un procedimiento disciplinario por seis meses. “La resolución de la JNJ es constitucional, hay que leerla bien e integralmente”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR