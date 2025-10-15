El Gobierno tomó juramento a Óscar Fernández Cáceres como nuevo ministro de Trabajo, en reemplazo de Daniel Maurate.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno con la presencia del presidente José Jerí y miembros del gabinete.

Experiencia en gestión pública y deportiva

Óscar Fernández Cáceres es abogado por la Universidad San Martín de Porres y cuenta con una especialización en Gestión Municipal por ESAN.

Posee más de 25 años de trayectoria profesional en el ámbito público y privado, con experiencia en gobiernos locales y regionales. Actualmente, es vecino del distrito de La Molina, donde ha ejercido como regidor para el periodo 2023-2026.

Antes de su incursión en la gestión pública, Fernández destacó como atleta de alto rendimiento entre 1986 y 1994, representando al Perú en campeonatos mundiales y universitarios de atletismo.

Más adelante, presidió la Federación Peruana de Atletismo, periodo en el que se consolidaron importantes logros deportivos, incluyendo 14 clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

También estuvo al frente del Instituto Peruano del Deporte (2016-2018), donde impulsó programas de masificación y alto rendimiento.

En el ámbito educativo, dirigió la institución La Molina Christian Schools y, más recientemente, la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, desde donde promovió la participación récord de más de 856.000 estudiantes en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2025.