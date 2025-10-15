El Gobierno tomó juramento a Vladimir Cuno Salcedo como nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, en reemplazo de Ángel Manero.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno con la presencia del presidente José Jerí y miembros del gabinete.

Experiencia en gestión hídrica y proyectos rurales

Vladimir Cuno Salcedo asume la conducción del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) con una amplia experiencia en gestión hídrica y proyectos de infraestructura rural.

Durante los últimos cinco años, ha ocupado diversos cargos en dicha cartera, entre ellos el de director general de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego desde 2020.

Dentro del Midagri también se desempeñó como consultor y especialista en seguimiento y monitoreo de programas vinculados al sector agrario.

Su trayectoria profesional se extiende a otras áreas del Estado, habiendo trabajado como especialista en Metodologías en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y como coordinador técnico del Programa Nacional de Vivienda Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Además, Cuno Salcedo ha desarrollado experiencia en el sector privado, donde laboró para la empresa agroindustrial Camposol.

