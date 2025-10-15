El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, sostuvo que la actual Mesa Directiva mantiene una posición firme en favor de la institucionalidad del país y del Parlamento, en medio de versiones sobre una posible recomposición de sus integrantes.

En declaraciones a Canal N, el legislador de Acción Popular explicó que cualquier cambio en la Mesa Directiva solo puede producirse si el pleno aprueba una moción de censura o si alguno de sus miembros decide renunciar.

Sin embargo, dejó entrever que los actuales integrantes no tienen previsto dar un paso al costado, al considerar que deben cumplir la responsabilidad conferida por el Parlamento tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte.

“Hemos conversado los de la Mesa Directiva, estamos firmes en fortalecer la institucionalidad de nuestro país a través de la institucionalidad del Congreso. No solo ello, distintas fuerzas políticas también lo han exigido de esa manera y en ese sentido, tenemos que asumir esa responsabilidad”, manifestó López.

El parlamentario reiteró que el objetivo principal de la Mesa Directiva es contribuir al fortalecimiento institucional. “Lo que puedo decir es que dentro de la Mesa Directiva hemos planteado que debemos darle institucionalidad al país”, agregó.

López enfatizó, además, que cada uno de los integrantes del grupo directivo debe asumir con profesionalismo las funciones para las cuales fue elegido.

“Es parte de la democracia que se plantee y se ha planteado una censura anterior. Sin embargo, considero que en estos momentos, donde el Perú pasa por unos niveles de institucionalidad muy bajos, debemos fortalecer la institucionalidad y cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad profesionalmente para la cual hemos sido convocados”, indicó.

Finalmente, reafirmó su postura de respeto a la legalidad y al trabajo conjunto del Parlamento.

“Más allá de lo que algunas personas puedan pensar u opinar, yo soy de la posición firme de que la Mesa Directiva debe cumplir su trabajo de acuerdo a ley. En estos momentos de crisis hay que poner todo el esfuerzo necesario para darle institucionalidad al país. Dándole institucionalidad al Congreso le damos institucionalidad al país”, subrayó.