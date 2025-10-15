El presidente de la República, José Jerí, se dirigió a la ciudadanía desde la Plaza de Armas en el marco de la marcha programada para el 15 de octubre, en la que distintos sectores han anunciado movilizaciones contra la criminalidad.

En declaraciones a la prensa, el mandatario enfatizó la necesidad de estabilidad y diálogo como pilares de su gestión frente a la inseguridad ciudadana.

Jerí resaltó que el país atraviesa un periodo que requiere responsabilidad y optimismo. “Nuestro país necesita estabilidad, necesita tranquilidad. Hemos pasado momentos complicados hace un par de días y nuestro país, el día de hoy, merece la oportunidad de vivir pensando que el mañana, así como el presente, puede ser mejor”, afirmó.

En este sentido, el presidente subrayó el compromiso de su administración con la seguridad y la estabilidad: “No perdamos el optimismo de que esta gestión, con voluntad y con decisión, va a combatir la inseguridad ciudadana y además vamos a contribuir para que haya una estabilidad”.

Asimismo, reconoció el derecho de los ciudadanos a manifestarse, especialmente aquellos sectores que se sienten marginados, e hizo un llamado a combinar la protesta con el diálogo.

“Yo respeto el derecho de protesta de sectores que se han visto olvidados y a ellos los invito a seguir o a dialogar, porque la premisa de esta gestión es el diálogo. Y además del diálogo es justamente buscar acuerdos y entendimientos mínimos”, sostuvo.

Jerí concluyó su mensaje reiterando la importancia de la fe y el compromiso ciudadano para avanzar como nación, y recordó la responsabilidad histórica de las autoridades en este proceso.

“Nuestro país merece que seamos responsables, merece el compromiso, tengamos fe y no perdamos el optimismo para poder salir adelante como país. Es la responsabilidad histórica que tenemos el día de hoy, la de contribuir a la estabilidad de nuestro país y en abril del próximo año elegir nuevas autoridades. Muchas gracias por estar presentes, pero por encima de todo, gracias por creer en el país”, expresó.